◆みやざきフェニックス・リーグ巨人１２―１ヤクルト（１９日・西都）巨人がヤクルトに大勝した。打線が爆発した。２点リードの７回。まずは先頭の石塚が竹山から右越えの三塁打で出塁した。無死三塁の好機で、浅野が左前適時打。続く、ティマが右中間を破る適時二塁打を放った。勢いに乗るチームはその後、萩尾の中前適時打、中田の右中間への走者一掃となる３点三塁打、坂本達の右前適時打、ティマのこの回２本目適時打