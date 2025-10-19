１０月１９日の東京１１Ｒ、ブラジルＣ（３歳上オープン・リステッド、ダート２１００メートル＝１２頭立て）は、９番人気のアピーリングルック（牝４歳、美浦・辻哲英厩舎、父パイロ）が、初距離を克服して勝利を飾った。勝ち時計は２分１０秒２（良）。道中は先行集団から離れた６番手でじっくりと脚をためる。直線は外めから早めに抜け出すと首差でクールミラボーを振り切った。大野拓弥騎手は「初めての距離でなだめながら