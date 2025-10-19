44度目の優勝を果たし、喜ぶ明大ナイン＝神宮東京六大学野球リーグは19日、神宮球場で第6週の2回戦2試合が行われ、明大が早大を1―0で下した。開幕8連勝で勝ち点4とし、2023年春以来5季ぶり44度目の優勝を決めた。明大は11月14日に開幕する明治神宮大会に出場する。明大は五回に木本の二塁打で先制し、継投で早大の反撃を封じた。立大は慶大に6―2で勝ち、1勝1敗とした。