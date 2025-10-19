日本ハムは１９日、ＣＳファイナル第５戦でソフトバンク（みずほペイペイ）と対戦し７―１で３連勝。通算成績を３勝３敗（相手アドバンテージ１勝含む）の五分に戻し、日本シリーズ進出に逆王手をかけた。両軍無得点の４回に安打と２四球で無死満塁の好機を作ると清宮幸の一ゴロの間に三走が生還。先制点を奪うと続く一死一、三塁では田宮の犠飛で追加点を挙げた。さらに二死一、三塁と攻撃を続け相手先発・大津をマウンドから