ソフトバンクは１９日、「２０２５パーソルクライマックスシリーズパ」ファイナルステージ第５戦の日本ハム戦（みずほペイペイ）に１―７の大敗を喫した。日本シリーズ進出に王手をかけてから、よもやの３連敗。アドバンテージ１勝を含む通算成績は３勝３敗となり、逆王手をかけられた形だ。４回に３点を先取されて主導権を握られると、続く５回にも３失点。６回にも守備の乱れから追加点を奪われ、中盤で一方的な展開に持