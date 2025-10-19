¼Ò²ñµ¯¶È²È¤Î¤¿¤«¤Þ¤Ä¤Ê¤Ê»á¤¬£±£¹Æü¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬¼«Ì±ÅÞ¤ËÂÐ¤·¤Æµá¤á¤Æ¤¤¤ëµÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Î¼«Ì±ÅÞ¤Ï°Ý¿·¤È¤ÎÏ¢·È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¸ò¾Ä¡£°Ý¿·¤ÏÉû¼óÅÔ¹½ÁÛ¤ä¼Ò²ñÊÝ¾ã²þ³×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¹ñ²ñµÄ°÷¤Î¿ô¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤âµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤«¤Þ¤Ä»á¤Ï¡ÖµÄ°÷Äê¿ô¤Îºï¸º¤Ë¤ÏÈ¿ÂÐ¤Ç¤¹¡×¤ÈÉ½ÌÀ¡£¡Öºï¤ì¤ë¤ª¶â¤È¥ê¥¹¥¯¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥ê¥¹¥¯¤ÎÊý¤¬Âç¤­¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨¡¢¸½¿¦¤¬Í­Íø¤Ê¸½ºß