10月19日、京都競馬場で行われた9R・もみじステークス（2歳オープン・芝1400m）は、C.ルメール騎乗の2番人気、リリージョワ（牝2・栗東・武幸四郎）が勝利した。1/2馬身差の2着に1番人気のダイヤモンドノット（牡2・栗東・福永祐一）、3着にファニーバニー（牝2・栗東・杉山佳明）が入った。勝ちタイムは1:20.5（良）。【新馬/京都5R】コントレイル産駒 ヴァロンブローサがデビューVシルバーステート産駒もみじS・リリージョワと