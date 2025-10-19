今日19日、台風24号はフィリピン付近を北北西に進んでおり、台風周辺の湿った空気が沖縄付近に流れ込んでいます。沖縄では、明日20日にかけて大気の状態が非常に不安定になる見込みで、落雷や激しい突風に注意が必要です。また、雨雲の発達の程度によっては大雨となるおそれがあるため、土砂災害や低い土地の浸水などにも十分注意してください。台風24号は南シナ海へ沖縄付近に湿った空気流入今日19日午後3時、台風24号はフィリ