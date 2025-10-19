◇第30回秋華賞（2025年10月19日京都）牝馬3冠の最終戦となる京都競馬場のG1「秋華賞」が19日に開催され、単勝4番人気のジョスランは4着だった。レースはエンブロイダリーが制し、桜花賞に続いて2つ目のG1勝利。2着は逃げた鞍上・武豊のエリカエクスプレス、3着はパラディレーヌ。1番人気のカムニャックは16着に沈んだ。ジョスランの鞍上・岩田望は「スムーズな競馬ではなかったけど上位に食い込んで力を示してくれまし