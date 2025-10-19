ゴルファー日本一を決めるゴルフの日本オープン選手権は１９日、栃木県の日光ＣＣ（パー７０）で最終ラウンドが行われ、７打差の６位から出た片岡尚之（２７）が通算３アンダーで並んだ原敏之とのプレーオフを制し、４年ぶりの２勝目を飾った。片岡はメジャー初制覇で、賞金４２００万円を獲得した。１打差の３位は石川遼。首位から出た清水大成は７７と崩れて１アンダーの４位だった。