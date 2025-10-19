ソフトバンクは大黒柱のリバン・モイネロ投手（29）で勝負をかける。第6戦の先発は再びモイネロ。これ以上頼もしい投手はいない。今季日本ハム戦は4勝1敗、防御率1・87。15日のファイナルステージ初戦も先発して7回無失点と好投した。以下はモイネロの前日コメント。「ここまで全員で戦ってきて、積み上げてきたものがあるので、あとは自分の役割をしっかり果たすだけだと思っている。一球一球に集中して、自分の投球