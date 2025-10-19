ＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」は２０日から第４週「フタリ、クラス、シマスカ？」がスタートする。予告でトキ（高石あかり）はなぜか東京にいる。松江随一の秀才・錦織友一役の吉沢亮が初めて登場し「東京はやり直せる場所だ。君はやり直したくないか？」と何者かに問い、松江のフミ（池脇千鶴）は「もう帰ってこないかもしれない」と誰かについて語り沈痛。意味深な描写が並んだ。第３週で傳（堤真一）が天国に旅立つな