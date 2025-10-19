こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。数年のブランクを経てゴルフ熱が再燃した筆者。一時は90台も出ていましたが、最近はずっと100切り目前で足踏み中。自己流での限界も見え、スクールやいろんな練習グッズを漁っている中で今回試させてもらったのが正しいグリップが視覚的に分かるグローブ。実際に使ってみたところ、たしかに簡単に正しいグリップが実践できるのが助かりました。ショッ