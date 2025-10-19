「ＣＳパ・ファイナルＳ・第５戦、ソフトバンク１−７日本ハム」（１９日、みずほペイペイドーム）日本ハムが２連敗から３連勝。アドバンテージを含めて３勝３敗となり、決着は最終戦の第６戦に持ち込まれた。両軍の予告先発が発表され、ソフトバンクはモイネロ、日本ハムは達。ともに初戦に先発しており、モイネロは７回無失点、達は６回無失点と好投していた。今季８勝２敗で防御率２・０９とブレークした達。この日の試