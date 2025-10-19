20日にみずほペイペイドームで行われる「パーソルクライマックスシリーズパ」のファイナルステージ第6戦の予告先発が発表された。ソフトバンクはリバン・モイネロが先発転向後初めて中4日でマウンドへ上がり、日本ハムも中4日で達孝太が先発する。両投手は15日の第1戦で先発していずれも好投。モイネロが7回で110球を投げて無失点、達が6回で93球を投げて無失点だった。試合は両投手の降板後に動き、延長10回にソフトバ