◆パーソルクライマックスシリーズパファイナルステージ第5戦ソフトバンク―日本ハム（19日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクは投手陣が崩れ、3連敗を喫した。先発の大津亮介が4回途中3失点で敗戦投手。打線も山川穂高のソロ本塁打による1点に終わった。優勝のアドバンテージを含む3勝3敗となり、日本シリーズ進出は20日の最終第6戦での決着となった。試合後、小久保裕紀監督は「試合展開よりも明日パ・リーグ