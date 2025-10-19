¡ÖÁÛÁü°Ê¾å¡×¡Öº£¤ÎÈ±·¿°ìÈÖ¹¥¤­¤«¤â¡×¤ÎÀ¼¤âº£Ç¯5·î¤ËÂè2»ù½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤¿37ºÐ½÷Í¥¤Î?·ãÊÑ?ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£·Ú¤ä¤«¤Ê¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤ÇÇò¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçÅçÍ¥»Ò¡£¡Öº£Ç¯¤âÊ¡°æ¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÊÆ¤¤¤Á¤Û¤Þ¤ì¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¤¤¤Á¤Û¤Þ¤ì2025Ç¯¿·CMÈ¯É½²ñ¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿ºÝ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¥¤¥á¡¼¥¸¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÂçÅç¤È