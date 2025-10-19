◆パーソルクライマックスシリーズパファイナルステージ第5戦ソフトバンク1―7日本ハム（19日、みずほペイペイドーム）初戦から2連勝し2年連続の日本シリーズに王手をかけたソフトバンクが、3連敗を喫し日本ハムに逆王手をかけられた。先発の大津亮介は4回、安打と連続四球で無死満塁とすると、清宮幸太郎の一ゴロの間に三塁走者の生還を許して先制点を献上。さらに1死一、三塁で田宮裕涼に左犠飛を打たれ2点目を