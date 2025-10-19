女優の中山忍（52）が19日放送のフジテレビ「なりゆき街道旅」（日曜正午）にゲスト出演。昨年他界した姉で女優・歌手の中山美穂さん（享年54）からのアドバイスを明かした。この日はタレントの松本明子とそろって登場。神奈川県・箱根の芦ノ湖周辺を散策した。芸能活動を辞めたいと思ったことはなかったと聞かれ「ありました。30歳ぐらいまでは本当に才能ないなと思ってたので、常に辞めた方がいいんじゃないかって思ってま