◇パCSファイナルステージ第5戦日本ハム7―1ソフトバンク（2025年10月19日みずほペイペイD）リーグ2位の日本ハムが同1位のソフトバンクに快勝し、3連勝でアドバンテージを含め通算3勝3敗で日本シリーズ進出に逆王手をかけた。新庄剛志監督（53）は就任4年目で初の大舞台を見据え気合を入れ直した。0勝3敗の崖っ縁から3勝3敗。新庄監督は試合後、右人差し指を立てて「ワンモア、ワンモア、ワンモア」と軽やかな足取りで球