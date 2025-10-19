秋篠宮家の二女、佳子さまは、ガールスカウトの行事に出席し、社会の課題の解決に取り組む少女たちと懇談されました。佳子さまは、19日午後、ガールスカウトで行われた優れた社会活動を表彰する「ガールズメッセ2025」に出席し、式典でお言葉を述べられました。佳子さま「社会の様々な課題を自分が取り組むべきこととして真剣に考えて行動したことに、大きな拍手を送りたいと思います」式典の後、佳子さまは受賞者と懇談し、防災を