ガールズバンド「Gacharic Spin」（ガチャリック・スピン）のマイクパフォーマー、アンジェリーナ1／3が19日、自身のレギュラーラジオ番組T「Angie Radio!!〜夢は口に出せば叶う！〜」（TBSラジオ、日曜正午）で、ソロプロジェクト「ailly」として、一般公募で楽曲コンペを開催することを発表した。“ailly”の名でソロとしての活動をスタートさせ25年9月、初シングル「Radiory」をリリース。今回発表した企画は、自身が書き下ろし