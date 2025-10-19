◆国内女子プロゴルフツアー富士通レディース最終日（１９日、千葉・東急セブンハンドレッドＣ＝６６９７ヤード、パー７２）ツアー１３勝の稲見萌寧（フリー）は８位で出て１バーディー、ボギーなしの７１で回り、通算６アンダーの６位で終えた。国内では２０２３年の日米共催「ＴＯＴＯジャパンクラシック」以来、２年ぶりのトップ１０入り。稲見は「今季初めてトップ１０に入ることができて、それがすごく大きい」。最終