驚がくの高配当が飛び出した。ＪＲＡが発売した１０月１９日のＷＩＮ５は、的中１票で、払戻金は５億６２５２万１６１０円。歴代１位の高額配当となっり、Ｘ（旧ツイッター）のトレンド上位に入るなど、ネットでも驚きの反応が寄せられている。発売票数は８０３万６０２３票だったが、対象１レース目の東京１０Ｒ・西湖特別で１０番人気クールブロンが勝ち、いきなり残りは６万２７５６票に。２レース目の京都１０Ｒ・京都競馬