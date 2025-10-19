男子個人決勝宮野隼人の演技。2連覇を果たした＝ナースパワーアリーナトランポリンの全日本選手権最終日は19日、熊本市のナースパワーアリーナで行われ、個人決勝の男子は世界選手権（11月・スペイン）の代表に内定している宮野隼人が62.200点で2連覇した。松本悠生（ともに金沢学院大ク）が2位。女子は田中沙季（金沢学院大ク）が55.830点で初優勝。2位は沢田守杏（星稜ク）だった。非五輪種目のシンクロナイズド決勝は、