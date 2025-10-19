■男子ゴルフ日本オープンゴルフ選手権最終日（19日、栃木・日光カンツリー倶楽部7238ヤード、パー70）男子ゴルフの国内メジャー・日本オープンゴルフ選手権最終日。18ホールを終え、原敏之（34、YAGOKORO）と片岡尚之（27、フリー）が3アンダーの首位タイで並び、プレーオフに突入した。1ホール目で原はボギー、一方の片岡はパーをセーブし国内メジャー初制覇を成し遂げ、優勝賞金4200万円と、来年のマスターズと全英オープン