【J2第33節】(富山)富山 0-2(前半0-1)札幌<得点者>[札]高嶺朋樹2(20分、68分)<警告>[富]河井陽介(90分+2)[札]長谷川竜也(22分)、浦上仁騎(90分)観衆:5,576人主審:野堀桂佑