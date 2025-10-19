【J2第33節】(アシさと)今治 1-1(前半0-0)山口<得点者>[今]横山夢樹(48分)[山]山本桜大(87分)<警告>[今]近藤高虎(70分)、ダニーロ(90分+3)[山]小澤亮太(17分)主審:石丸秀平