きょう午前、庄内町でキノコ採りをしていた男性がクマに襲われけがをしました。 【写真を見る】叫び声で同行者が気づく男性がクマに襲われケガ（山形・庄内町） 警察によりますと、きょう午前9時50分ごろ、庄内町立谷沢の北月山荘から北西およそ1.5キロメートルの山の中で、キノコ採りをしていた鶴岡市の41歳の男性がクマに襲われました。 叫び声などを聞いた同行者が被害に気づき、男性を車で鶴岡市消防の羽黒分署に連