【その他の画像・動画等を元記事で観る】 リーガルリリーの10月1日に配信リリースされたばかりの新曲「ホームカミング」のMVが公開された。 ■「ホームカミング」はたかはしほのか（Vo＆Gu）が“自分の反省文である”と表現したバラード ホームカミング＝帰省という意味をまとった本楽曲のことを、たかはしほのか（Vo＆Gu）は“自分の反省文である”と表現しており、まるで自身の心