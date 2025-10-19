お笑いコンビ・かまいたち濱家隆一（41）が19日、日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜前10・25）に出演。若手時代のエピソードを語った。この日は、相方の山内健司、元プロ野球選手でタレント長嶋一茂と新橋でロケ。ニュー新橋ビルには金券ショップが並ぶエリアがあり、濱家は「僕らも金券ショップ、たくさん思い入れあります」と切り出した。「若手の頃、東京の仕事がたまに入ったら、新幹線のチケットをもらう