◇パCSファイナルステージ第5戦日本ハム7―1ソフトバンク（2025年10月19日みずほペイペイD）リーグ2位の日本ハムが同1位のソフトバンクに快勝し、3連勝でアドバンテージを含め通算3勝3敗で日本シリーズ進出に逆王手をかけた。9月23日の楽天戦以来の先発マウンドに上がった古林睿煬（グーリン・ルェヤン）投手（25）が4回2/3を2安打無失点に抑える快投で勝利に貢献した。“台湾の至宝”が大舞台で堂々の投球を見せた。26