◇第30回秋華賞（2025年10月19日京都）牝馬3冠の最終戦となる京都競馬場のG1「秋華賞」が19日に開催され、単勝6番人気のパラディレーヌは3着だった。レースはエンブロイダリーが制し、桜花賞に続いて2つ目のG1勝利。2着は逃げた鞍上・武豊のエリカエクスプレス。1番人気のカムニャックは16着に沈んだ。鞍上の丹内はレース後「前半、大事に脚をためました。いい脚を使って能力を見せてくれたし、よく頑張ってくれました」