郷ひろみが10月18日、東京・日本武道館で＜Hiromi Go at Nippon Budokan 2025 “THE GREATEST 70 SONGS”＞を開催した。オフィシャルからのライブレポートをお届けする。◆ライブ写真日本武道館での本公演は「復刻」と「進化」をテーマに掲げ、5月からスタートした＜Hiromi Go Concert Tour 2025 “70 YEARS a GO!”＞の全国23都市36公演を全力で駆け抜けてきた郷の集大成であり、18日は70歳の誕生日当日でもある。公演は18日・19