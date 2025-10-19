「ＣＳパ・ファイナルＳ・第５戦、ソフトバンク１−７日本ハム」（１９日、みずほペイペイドーム）日本ハムが２連敗から３連勝。快勝で通算成績を３勝３敗のタイとした新庄監督は「ワンモア（あと１勝）、ワンモア、ワンモア、ワンモア」とうれしそうに話して報道陣の前を通り過ぎた。人さし指を立ててあと１勝と示した。新庄監督はファイナルＳ初勝利を挙げた１７日の第３戦後は「つり名人と４番の顔。あとは選手に聞いてあ