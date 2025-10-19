【モデルプレス＝2025/10/19】SixTONESの京本大我が、18日放送のラジオ番組「SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル」（ニッポン放送／毎週土曜23時30分〜）に田中樹とともに出演。歌手・俳優の中島健人からの特別な呼ばれ方を明かす場面があった。【写真】京本大我、主演舞台現場に豪華差し入れ◆京本大我、中島健人らとの食事会回顧田中は25日に中島がゲスト出演することから、京本へ中島との関係性についてトークを