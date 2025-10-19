◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ最終ステージ第５戦ソフトバンク１―７日本ハム（１９日・みずほペイペイドーム）第６戦の予告先発が発表され、ソフトバンクはリバン・モイネロ投手がマウンドに上がる。第１戦に先発し、１１０球で７回無失点。そこから互いに中４日で再び日本ハム・達孝太との投げ合い。「ここまで全員で戦ってきて、積み上げてきたものがある。あとは自分の役割をしっかり果たすだけだと