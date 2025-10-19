女優の安倍乙（おと）が、大人っぽい姿を見せ話題を呼んでいる。安倍は１９日までに自身のインスタグラムを更新し「スペイン料理食べに行ったよ」と報告。続けて「白ワインってやっぱり美味しい♡」とつづり、ゆったりとしたブラウス姿で白ワインを堪能する様子を披露した。この投稿にファンからは「幸せそうな笑顔最高」「綺麗だね」「可愛い」「白ワインオシャレですね」「一緒に飲みませんか？」など反響の声が寄せ