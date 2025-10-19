◆男子プロゴルフツアーメジャー第３戦日本オープン最終日（１９日、栃木・日光ＣＣ＝７２３８ヤード、パー７０）７打差６位から出た原敏之（さとし、ＹＡＧＯＫＯＲＯ）と片岡尚之（フリー）がともに６８で回って通算３アンダーで並び、プレーオフに突入した。原はツアー未勝利どころかシード権獲得さえ一度もない３４歳で、今大会は予選会からの出場。松山英樹、石川遼と同じ１９９１年代生まれ。１１位から出た石川