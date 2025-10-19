特別公開でお目見えした銀翼埼玉県所沢市にある所沢航空発祥記念館において、2025年8月30日と31日の2日間にわたり、隣接する普段非公開の格納庫が特別公開されました。同地は、第1次世界大戦前の1911（明治44）年4月に軍用気球の試験場として開設され、後に所沢陸軍飛行場となった、「日本の航空発祥の地」として由緒ある場所です。【写真】空自仕様「セイバードッグ」ディテールをイッキ見！格納庫には、「鳥人間コンテスト」