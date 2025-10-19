飲み終わった飲料ペットボトル（PET）や缶容器を回収してリサイクルするために設置されるリサイクルボックスの周りに飲み終わった使用済みPETを置く――。お供えのように飲み終わった使用済みPETが置かれるケースが散見されることから、日本コカ・コーラはこれを「お供え型の崩壊リサイクルボックス」と表現して展示。10月17日から19日までの3日間、渋谷道玄坂広場（東京都渋谷区）で「崩壊リサイクルボックスをなくそう展」