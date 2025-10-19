ブルボンは「フェットチーネグミ」と「しゃりもにグミ」が好調に推移しグミ市場で存在感を高めている。2023年4月から25年3月のインテージSCIグミ平均購入規模（金額）によると、24年度ブランド別シェアは「フェットチーネグミ」が前年比1.2ポイント増の6.2％、「しゃりもにグミ」が0.6ポイント増の2.4％となった。「フェットチーネグミ」好調の主因は価格優位性にある。8月4日、商品・営業戦略発表会に臨んだ井手規秀常務