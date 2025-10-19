◇第30回秋華賞（2025年10月19日京都）牝馬3冠の最終戦となる京都競馬場のG1「秋華賞」が19日に開催され、逃げたエリカエクスプレスは、最後にV馬エンブロイダリーに差され2着だった。3着はパラディレーヌ。1番人気のカムニャックは16着に沈んだ。レース後、鞍上の武豊は「大体、思ったレースはできました。逃げるって決めていたわけではない。ジワっとハナを切れて、いい形のレースはできました。道中、力んでいたので、