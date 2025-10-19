「秋華賞・Ｇ１」（１９日、京都）２番人気のエンブロイダリーが最後の直線で逃げた５番人気エリカエクスプレスを半馬身かわして勝利。桜花賞に続き２冠制覇を達成した。２着はエリカエクスプレス、３着には後方から追い込んだ６番人気パラディレーヌが入った。１番人気に支持されたオークス馬カムニャックは直線で早々と失速して１６着に敗れた。昨年のチェルヴィニアに続き秋華賞連覇を決めたルメールは、「Ｇ１を勝つこと