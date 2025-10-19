１９日のＪＲＡでＷＩＮ５の最高払戻金額が更新された。東京１０Ｒが１０番人気のクールブロン、京都１０Ｒが１４番人気のグランフォーブル、新潟１１Ｒが１番人気のカネラフィーナ、東京１１Ｒが９番人気のアピーリングルック、京都１１Ｒの秋華賞が２番人気エンブロイダリーで決まり、的中は１票。払戻金は５億６２５２万１６１０円で、２０２１年３月１４日の５億５４４４万６０６０円を抜いて歴代最高払戻金額となった。こ