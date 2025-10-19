◇男子ゴルフツアー日本オープン最終日（2025年10月19日栃木県日光CC＝7238ヤード、パー70）最終ラウンドが終了し、ともに6位から出たツアー未勝利の原敏之（34＝YAGOKORO）、ツアー1勝の片岡尚之（27＝フリー）が68で回り通算3アンダーで並びプレーオフに突入した。原は5バーディー、1ボギー、1ダブルボギー。片岡は4バーディー、2ボギーだった。11位から出た石川遼（34＝CASIO）は4バーディー、2ボギーの68で回り、2