東京六大学野球は１９日、神宮球場で行われ、首位の明大が早大を１―０で破り、開幕８連勝で勝ち点を４に伸ばし、２０２３年春以来、５季ぶり４４度目の優勝を果たした。明大は五回、木本（４年・桐蔭学園）が適時二塁打を放って先制。大室（２年・高松商）―三浦（３年・東邦）―菱川（４年・花巻東）―大川（４年―常総学院）の４投手継投で早大打線を零封した。明大は来月の明治神宮大会に出場する。