ソフトバンクに3連勝しタッチを交わす日本ハムナイン＝みずほペイペイドームプロ野球のクライマックスシリーズ（CS）は19日、パ・リーグのファイナルステージ（6試合制）第5戦が行われ、レギュラーシーズン2位の日本ハムがリーグ連覇のソフトバンクを7―1で破り、3連勝とした。20日の第6戦で、リーグ優勝による1勝のアドバンテージを持つソフトバンクは勝つか引き分け、日本ハムは勝てば日本シリーズ進出となる。予告先発はソ