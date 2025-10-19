「ＣＳパ・ファイナルＳ・第５戦、ソフトバンク１−７日本ハム」（１９日、みずほペイペイドーム）日本ハムが史上初となる、０勝３敗の崖っぷちから３連勝で逆王手。日本シリーズ進出決定まで残り１勝とした。この日も打線がつながった。無死満塁の四回に清宮幸の一ゴロの間に先制点を奪うと、なおも１死一、三塁の好機で田宮が犠飛を決めて２点目。さらに２死一、三塁から矢沢がバットを折りながらも右翼へはじき返して大き