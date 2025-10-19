ソフトバンクとのCSファイナルステージ第5戦に先発した日本ハム・古林睿煬＝みずほペイペイドーム日本ハムが効果的に加点した。0―0の四回に矢沢の適時二塁打などで3点を先行。五回は清宮幸の2点打と田宮のスクイズで加点し、六回も1点を奪った。古林睿煬は五回途中まで無失点と好投。ソフトバンクは投打に精彩を欠いた。